Itamaraty confirma fechamento de fronteira da Venezuela para o Brasil até segunda (13)

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou que a fronteira entre Venezuela e Brasil foi fechada na tarde desta sexta-feira, por decisão das autoridades venezuelanas.

A fronteira seguirá fechada até segunda-feira. O Itamaraty recomendou que “em caso de emergência, cidadãos brasileiros poderão acionar os plantões consulares da Embaixada do Brasil em Caracas”.

O fechamento ocorre em meio a tensão na Venezuela, com a posse de Nicolás Maduro, e a tentativa do opositor Edmundo Gonzalez entrar no país para tomar o comando. Gonzalez afirma ter ganhado as eleições.

O governo Lula não reconheceu a vitória de Maduro, porque as atas eleitorais que comprovariam o resultado jamais foram apresentadas.

Na avaliação do governo Lula, Maduro não cumpriu o que prometeu no Acordo de Barbados, quando representantes do governo e da oposição venezuelana se comprometeram, no fim de 2023, com eleições livres, justas, transparentes e aceitas por todos.

Em vídeo divulgado no início da noite, Edmundo González Urrutia afirmou que está próximo da Venezuela e pediu o apoio das Forças Armadas e Instituições venezuelanas.

— A decisão de fechar as fronteiras fala apenas de sua covardia. Façam o que façam, vamos entrar na Venezuela. Estou muito perto da Venezuela e pronto para o ingresso seguro, em um momento propício. Como comandante em chefe, ordeno ao alto comando militar que desconheça ordens de quem confisca o poder e preparem as condições para que eu assuma o poder. Sou o presidente eleito da Venezuela — disse.

