méxico Janja comemora eleição de Claudia Sheinbaum no México: "Ótima notícia, desejo sucesso" Presidente Lula ainda não se manifestou sobre o resultado; vitória foi confirmada pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE)

A primeira-dama Janja Lula da Silva comemorou nesta segunda-feira (3) pelas redes sociais a eleição da Claudia Sheinbaum como presidente do México. A Cientista e ex-prefeita da Cidade do México é a primeira mulher a vencer uma eleição presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se manifestou sobre o resultado eleitoral.

Pelas redes sociais, Janja enalteceu o currículo de Sheinbaum e afirmou que "apesar dos desafios e violência nesse ciclo eleitoral", a vitória foi significativa e que seguira com " a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate a pobreza e a violência em seu país".

"Claudia Sheinbaum é cientista (Dra em Engenharia Ambiental) e política, e tem mais de 20 anos de trabalho na aplicação de seus conhecimentos na construção e implantação de políticas públicas. Apesar dos desafios e da violência nesse ciclo eleitoral, Claudia conquistou uma vitória significativa e seguirá, com a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate a pobreza e a violência em seu país.

Sua experiência na área ambiental pode ser impulsionadora da transformação de seu país para o enfrentamento da crise climática", escreveu a primeira-dama nas redes sociais.

Janja ainda chamou a eleição de "ótima notícia" e afirmou que o México é uma "país grandioso e importantíssimo em nossa região". Por fim, a primeira-dama deseja "sucesso à nova Presidenta".

Eleição

A contagem rápida realizada pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) mostrou Sheinbaum com entre 58% e 60% dos votos válidos, uma vantagem de 30 a 34 pontos percentuais para a segunda colocada, Xóchitl Gálvez. Com esse resultado, o partido de esquerda Morena, do atual presidente e padrinho político de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, mantém-se no poder.

A contagem rápida do INE tem um nível de confiabilidade de 95% e estima uma participação de 60% a 61% da lista nominal de eleitores. A oposição reconheceu a vitória de Sheinbaum, com Xóchitl Gálvez, senadora de centro-direita de origem indígena que era a principal aposta da coalizão opositora, formada pelos tradicionais partidos tradicionais PAN, PRI (que governou durante sete décadas até 2000) e PRD, telefonando à adversária para parabenizá-la pela vitória.

Segundo o El País, Claudia Sheinbaum saiu de seu comitê logo após o anúncio do INE, depois da meia-noite, para comemorar sua vitória. "A diferença para a Presidência da República é de mais de 30 pontos e, mesmo considerando a menor patente, conquistamos a maioria qualificada na Câmara dos Deputados e muito provavelmente no Senado", disse sob aplausos.

Sheinbaum agradeceu aos mexicanos que participaram da votação e também aos candidatos da oposição que ligaram minutos antes para ela para reconhecer a derrota.

— Quero agradecer ao povo do México pelo reconhecimento da nossa história, pelos resultados, pela sua convicção e pela sua vontade, mas acima de tudo pelo reconhecimento do povo ao nosso projeto nacional. Também sou grata porque, pela primeira vez em 200 anos de República, serei a primeira mulher presidente do México — enfatizou.

