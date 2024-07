Janja embarca para Paris sem agenda divulgada e acompanhará abertura na tribuna de honra

A- A+

A primeira-dama Janja Lula da Silva embarcou para Paris onde vai representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura dos Jogos Olímpicos, nesta sexta-feira. De acordo com a Folha de S.Paulo, Janja viajou em voo de carreira e desembarcará com honras de chefe de estado, o que inclui uma saída exclusiva.

Procurada, a assessoria da primeira-dama ainda não retornou o contato.

Apesar da agenda ainda não ter sido divulgada, Janja deve aproveitar a viagem para realizar algumas ações voltadas para a Aliança Global Contra a Fome e contra a Pobreza, principal pauta do mandato brasileiro no G20.

Como o Globo mostrou, a primeira-dama estará na tribuna de honra junto com o presidente da França, Emmanuel Macron, da primeira-dama Brigitte Macron e outros chefes de Estado.

Janja não será a única a primeira-dama a cumprir esse papel. Jill Biden também estará na cerimônia em nome do presidente americano Joe Biden.

Janja conseguiu a credencial necessário pra representar o Brasil na cerimônia pós um problema com o prazo para a solicitação da documentação.

A obtenção do documento ocorreu com apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Itamaraty, após o prazo para a solicitação da credencial junto ao Comitê Olímpico Internacional ter sido esgotado.

