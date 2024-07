Joias: O que significa o indiciamento de Bolsonaro e Cid e quais são os próximos passos?

A- A+

A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e mais dez pessoas em um inquérito sobre um suposto esquema de desvio de joias do acervo presidencial. Os crimes atribuídos a eles são de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

O indiciamento ocorre na fase de conclusão do inquérito, que é conduzido pela autoridade policial. Com base nas provas levantadas ao longo da apuração, o delegado imputa ao investigado a autoria de crimes. Ou seja, conclui que há indícios suficientes para processá-lo criminalmente.

No caso das joias, a PF elencou como provas mensagens encontradas no celular e email de Cid, imagens de câmeras de segurança; rastros deixados pela conexão na rede Wifi de uma loja, localização em aplicativos e registros de leilões online.







Esses elementos levaram a PF a se convencer de que Bolsonaro e sua equipe atuaram para desviar presentes que deveriam ser mantidos no acervo público da Presidência da República. Depois que o caso veio à tona, Cid e advogados do ex-presidente montaram uma operação para resgatar parte dos itens que haviam sido vendidos no exterior.

Próximos passos

O indiciamento, no entanto, não significa que a pessoa seja culpada. O relatório final da polícia é entregue ao Ministério Público, a quem cabe fazer a denúncia, pedir o arquivamento do caso ou o aprofundamento das investigações.

A ação penal só começa a partir do momento em que o juiz reconhece que há indícios do delito e aceita a denúncia do Ministério Público. No caso das joias, o indiciamento de Bolsonaro foi feito pela PF, que encaminhou o relatório final à Procuradoria Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Cabe ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso, decidir se aceita uma eventual denúncia e torna Bolsonaro réu no processo. Moraes relata o processo porque o caso das joias faz parte do processo das milícias digitais.

No relatório final, a Polícia Federal também pode pedir o desmembramento da investigação para aprofundar em algum caso específico que demanda mais provas.

Discussão sobre indiciamento no Supremo

No passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) já debateu sobre a impossibilidade da Polícia Federal de indiciar autoridades com foro privilegiado por entender que esse ato poderia causar constrangimento e deveria ser de responsabilidade da Procuradoria Geral da República (PGR). Esse entendimento foi alterado em julgamentos posteriores. Bolsonaro, no entanto, não possui mais prerrogativa de foro.

Veja também

PRESIDENTE LULA Ao discursar sobre educação, Lula diz não querer supremacia branca ou negra no Brasil