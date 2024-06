Justiça eleitoral torna réu ex-presidente do PROS por desvio de verba partidária

A- A+

A Justiça Eleitoral do Distrito Federal aceitou nesta sexta-feira a denúncia e manteve a prisão do ex-presidente do PROS, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior.

Ele e outras nove pessoas vão responder pelos crimes de peculato, apropriação indébita, falsidade eleitoral e organização criminosa.

Na decisão, o juiz Lizandro Filho também decidiu manter a prisão preventiva de Júnior, que está encarcerado há duas semanas.

Como O GLOBO mostrou, o inquérito aponta que o ex-dirigente utilizou empresas de fachada no esquema para desviar R$ 36 milhões do fundo partidário.

Entre as firmas suspeitas de envolvimento nos crimes, estão consultorias, agência de viagens e até uma auto escola. “Dentre oito empresas investigadas, apenas duas apresentaram efetiva atividade empresarial, porém com indícios de lavagem de dinheiro.

Quanto ao restante das pessoas jurídicas foi constatado que nunca produziram ou circularam bens ou serviços, tanto que não possuem funcionários registrados e nem mesmo bens para o desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Algumas possuem o mesmo endereço como sede, quando não, a residência do próprio líder da organização criminosa”, destaca a PF, em relatório encaminhado à Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

No documento, os investigadores mencionam também uma empresa supostamente especializada em marketing, que teria recebido, no total, cerca de R$ 1 milhão do PROES, sem apresentar “capacidade operacional” para o serviço contratado.

Segundo a PF, Júnior também teria teria utilizado recursos do fundo partidário para viajar com familiares a destinos internacionais como Dubai, França, Punta Cana, Miami, Orlando, México e Itália, além de fazer um cruzeiro marítimo.

As investigações também apontaram que Júnior teria esvaziado as contas do PROS na ocasião da sua destituição do cargo, transferindo valores para uma fundação onde ele e outros parentes tinham poderes de gestão e direção

Veja também

Fachin Fachin cobra "compostura" dos juízes ; "Abdicar dos limites é convite para o abismo"