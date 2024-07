Kajuru nega ter convidado Gusttavo Lima para encontro entre sertanejos e Lula

A- A+

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) explicou neste domingo sobre a sua tentativa de abrir diálogo entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os artistas sertanejos. De acordo com o coluna de Lauro Jardim, o político estabeleceu uma linha direta com o cantor Leonardo, que estaria tentando organizar um almoço de relacionamento dos artistas com o petista.

Em entrevista à CNN, o parlamentar negou que tenha feito convite ao cantor Gusttavo Lima. Na classe sertaneja, o artista fez inúmeras declarações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em 2022, ele declarou voto em Bolsonaro em shows, e fez gesto de "22" com as mãos, em alusão ao número do então candidato à reeleição, que terminou derrotado.

O senador também avaliou que o encontro não pode ser no fim de semana, "porque os caras fazem show".

Entre os nomes procurados estariam a dupla Chitãozinho & Xororó, Eduardo Costa e Bruno & Marrone. Após a publicação da nota, a assessoria de Costa disse "não ter interesse" na aproximação, enquanto a dupla Bruno & Marrone nega ter recebido o convite.

Veja também

ELEIÇÕES TSE diz que candidato pode associar nome com negócio nas eleições municipais