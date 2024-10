Lessa era alinhado a um "extremismo de direita", diz delegado da Polícia Federal em depoimento

A- A+

O delegado de Polícia Federal Guilhermo Catramby detalhou como foi, para Lessa, os preparativos para o crime e também o pós-atentado. Segundo o delegado, as pesquisas do ex-PM na internet demonstravam que ele tinha aversão aos políticos de esquerda. Ele pontou que mesmo que isso não tenha sido a motivação do crime, Lessa era alinhado a um "extremismo de direita".

— Ele buscava informações sobre membros do PSOL, a vida de Freixo, pessoas que tinham o mesmo perfil de Marielle — contou.

De acordo com o delegado, Lessa chegou a procurar alguns dos políticos de esquerda sendo enforcados, como Lula e Marcelo Freixo. Além disso, o depoimento de Catramby também revelou que Lessa fez viagens com Élcio após o crime.

— Ele levou o filho de Élcio para a Disney e, depois, passaram o Carnaval em Angra dos Reis, passeando de lancha.

Na audiência, o delegado relatou que os dois réus mantinham uma relação próxima desde a adolescência.

— Remonta há muitos anos. Ronnie conheceu o pai de Élcio; eles tinham uma amizade muito antiga. As famílias eram muito próximas, por isso Ronnie era padrinho do filho dele.

