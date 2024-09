A- A+

Câmara dos Deputados Lira confirma que apoia Hugo Motta para presidência da Câmara, diz líder do PT Candidato do Republicanos à presidência da Casa reuniu líderes de partidos expressivos em almoço em que comemora seu aniversário

O líder do PT, deputado Odair Cunha (MG), declarou que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que vai apoiar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), a chefia da Casa.

Os três se reuniram hoje com outros líderes de partidos expressivos na Casa, como Altineu Cortes (PL-RJ), Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL).

De acordo com o líder petista, Lira disse que "apoia o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na casa". Odair declarou ainda que vai "submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da Bancada (do PT) para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa".

O encontro sinaliza o arco de aliança em torno de Motta e acontece depois das articulações envolvendo uma possível aliança entre os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Motta entrou na disputa após o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), se retirar.

Já na largada, Motta foi considerado favorito por reunir sinalizações positivas de Lira, do governo e também da oposição.

Na quarta-feira da semana passada, o líder do Republicanos foi recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente Lula irá receber Elmar hoje para falar sobre os cenários da disputa.

O líder do União tem descartado desistir e reiterou que é candidato em reunião ontem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

No encontro, ele também se queixou de Lira e disse que será candidato mesmo sem o apoio do deputado do PP.

Apesar de ser ligado ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, Motta é visto com bons olhos por aliados do governo, que avaliam que ele tem um perfil mais previsível do que Elmar, que tem um histórico de conflitos com o PT.

Mesmo com a aliança desenhada entre PSD e União, apoiadores de Motta avaliam que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e a cúpula do União Brasil tem desavenças históricas e que esse aceno a Elmar seria uma forma de valorizar o partido nas negociações por apoio ao líder do Republicanos. Integrantes do PSD negam e dizem buscar dividir o PL, o PT e ter o apoio do MDB.

No caso do MDB o mais provável é que haja um apoio ao Republicanos.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, foi colega de bancada de Motta na Câmara quando ele era do MDB e ambos são próximos. Isnaldo foi um dos presentes no jantar de aniversário do candidato do Republicanos.

As únicas bancadas relevantes ausentes são justamente as do União e do PSD.

