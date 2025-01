A- A+

Câmara dos Deputados Lira se emociona ao explicar ausência do pai em posse como prefeito Presidente da Câmara compareceu à solenidade municipal em Barra de São Miguel no lugar de Benedito de Lira, após 'pequena cirurgia' na noite de réveillon

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se emocionou neste dia 1º de janeiro na cerimônia de posse da prefeitura de Barra de São Miguel, município governado por seu pai, Benedito de Lira (PP), que não compareceu à solenidade.

Com voz embargada, Lira explicou que a ausência do pai se deve a uma cirurgia, não programada, que teve de ser realizada na noite do dia 31.

Biu, como é conhecido o pai de Lira, tem 82 anos e já despertava preocupação durante a campanha eleitoral devido à idade avançada. Com a ausência do prefeito, coube apenas a seu vice, Henrique Alves Pinto, fazer o juramento de posse na Câmara de Vereadores de Barra de São Miguel.

Momentos depois de o vice discursar, sem qualquer menção aos motivos para a ausência de Biu, o próprio Lira quebrou o protocolo e tomou a palavra para explicar a falta do pai na cerimônia de posse.

-- Todos batalharam para que tivesse a continuidade do trabalho que é desempenhado pelo ex-senador e atual prefeito da Barra de São Miguel, Benedito de Lira. Que deveria estar sentado nessa cadeira, e não por força de sua vontade, mas por motivos que absolutamente independem de sua vontade pessoal, fez uma pequena cirurgia ontem (dia 31) à noite - disse Lira.

O presidente da Câmara acrescentou ainda que a cirurgia foi realizada no Hospital Arthur Ramos, na capital Maceió, a cerca de 30 quilômetros de Barra de São Miguel.

-- Nós passávamos o réveillon juntos. A cirurgia foi feita com sucesso. Nosso pai e prefeito da Barra se recupera rapidamente para que possa voltar a assumir o mandato que o povo da Barra lhe deu pela segunda vez - completou Lira.

Questionada pelo Globo sobre mais detalhes da cirurgia e do estado de saúde de Benedito de Lira, a assessoria do presidente da Câmara ainda não respondeu.

Biu foi reeleito neste ano, com 68% dos votos válidos, ao posto de prefeito de Barra de São Miguel, município litorâneo de Alagoas com pouco mais de 8 mil habitantes. O pai de Lira também já foi senador, entre 2011 e 2018, e deputado federal.

Com a ausência de Biu, o assento que o prefeito deveria ocupar na cerimônia de posse ficou vago, e Lira sentou-se na ponta oposta da mesa de autoridades. O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que sua presença na cerimônia, mesmo sem ser "diplomado e nem votar" na cidade, tinha a "simbologia" de mostrar que o pai segue presente, apesar da "falta física".

Lira também afirmou já ter conversado com todos os vereadores do município, inclusive os que não fazem parte de seu grupo político, em prol da "unidade" para que esteja "todo mundo remando no mesmo caminho". Ele também se colocou à disposição para levar recursos do Orçamento federal ao município governado pelo pai.

-- Nosso mandato de presidente da Câmara se encerra no dia 3 de fevereiro, mas nosso mandato de deputado federal vai continuar trabalhando forte para que esse município cresça -- declarou Lira.

