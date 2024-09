Luciana Santos confia na articulação do PCdoB nas eleições municipais: "estamos bem posicionados"

A- A+

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante a abertura do Fórum Nordeste 2024, nesta segunda-feira (2), comentou sobre como o seu partido PCdoB está se articulando nas eleições 2024 e como ela está conciliando as atividades do ministério com a campanha. Luciana é presidente nacional do partido.

"Nós estamos bem posicionados porque, como sempre, o PCdoB luta, constrói e participa das frentes amplas para que o nosso campo de forças, hoje alinhado ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa, principalmente pela responsabilidade que o Nordeste tem dessa correlação de forças, garantir que a gente tenha vitórias importantes", destacou.

Sobre a disputa no Recife, Luciana Santos acredita na boa avaliação do atual prefeito para garantir sua reeleição. "Acho que o Recife vai muito bem, obrigado. O João Campos fez um trabalho espetacular e nós estamos aí apostando também na candidatura de Vinícius do PT em Olinda, na de Elias Gomes, também do PT, em Jaboatão. Ou seja, a Região Metropolitana tem um impacto importante nessa correlação de forças e o PCdoB está onde sempre esteve, do lado das forças do campo progressista e da frente popular", pontuou.

Divisão de agendas

Sobre a divisão de suas agendas a frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e as atividades na Comissão Eleitoral, Luciana disse que são compromissos conciliáveis.

"A orientação, exemplo de que outras vezes eu já fui vice-correnadora, já fui secretária de Estado, é a gente, fora do horário do expediente, poder participar dessa luta democrática, para que a gente tenha o nosso programa, as ideias sendo fortalecidas nesse embate que é tão importante para o país e que faz com que as decisões locais, os municípios - eu já fui prefeita, sei muito bem a importância do municipalismo no Brasil - a política pública municipal que chega mais perto das pessoas, então a gente está como agente político que sou, participando ativamente, fora dos horários do expediente, nos finais de semana", detalhou.

