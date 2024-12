A- A+

Governo Lula afirma que há 'erro seu' na comunicação do governo e que será obrigado a 'fazer correções' "E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não tem sido organizadas", disse o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas à comunicação do governo e do PT durante seminário realizado pelo partido nesta sexta-feira, em Brasília.

Em mensagem exibida no evento, afirmou que precisará fazer correções e admitiu que há erro seu na comunicação das ações do governo.

— Há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem — afirmou Lula.

— Quero dizer para vocês que há um erro um equívoco meu na comunicação, o (Ricardo) Stuckert (Secretário de Audiovisual) costuma dizer 'presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais'. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, elas não tem sido organizadas. Eu adoro falar em rádio. E é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito porque não será os nossos adversários que vão falar bem de nós.

Veja também

STF Maioria do STF nega pedido de Bolsonaro para excluir Moraes do inquérito do golpe