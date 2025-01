A- A+

DIPLOMACIA Lula conversa com Putin por telefone e indica intenção de visitar Rússia em maio Presidente russo sugeriu, ainda, a retomada da Comissão Bilateral de Alto Nível entre os dois países

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo seu contraparte russo, Vladimir Putin, a um evento em Moscou em 9 de maio durante conversa por telefone nesta segunda-feira. Lula indicou intenção de ir a cerimônia, que comemora 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial.

Na conversa que tiveram, Lula expressou sua preocupação com o cenário internacional e reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz. A fala acontece em meio às mudanças anunciadas na política migratória dos Estados Unidos após a posse de Donald Trump.

Em uma semana no segundo mandato na Casa Branca, o republicano decretou o fim da cidadania por nascimento e anunciou a prisão de 538 migrantes, além da deportação de "centenas".

Os mandatários também conversaram sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, e Putin agradeceu a contribuição do Brasil para a busca de uma solução pacífica, além de ter demonstrado "interesse pelos trabalhos do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro passado", informou a Presidência. Lula e Putin acordaram seguir em contato permanente sobre esse tema.

O presidente russo sugeriu, ainda, a retomada da Comissão Bilateral de Alto Nível entre os dois países e expressou apoio à presidência brasileira do BRICS.

