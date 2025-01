A- A+

presidente do brasil Lula realiza exame que aponta "progressiva melhor do quadro" e é liberado para viagens Presidente passou por cirurgia de emergência para conter sangramento na cabeça no fim do ano passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou exames nesta segunda-feira (27) que apontaram "progressiva melhor do quadro" de saúde após a cirurgia de emergência realizada no fim do ano passado, quando apresentou sangramento.



Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, o petista poderá retomar as viagens, que haviam sido suspensas, além das atividades físicas.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 27/01/25, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para realização de nova tomografia de controle. O exame mostra nova redução da coleção, compatível com progressiva melhora do quadro. O Presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física", diz o boletim.

A liberação acontece mais de um mês após Lula passar por uma cirurgia de emergência na cabeça, em 15 de dezembro, devido a um hematoma intracraniano causado por acidente doméstico. O presidente estava cortando as unhas da mão no banheiro do Palácio da Alvorada quando caiu e bateu a cabeça, em outubro do ano passado.

Cerca de dois meses após a queda, Lula foi levado às pressas ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para ser submetido a uma cirurgia. Ele passou três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e uma semana internado.

Após a alta no hospital, em 19 de dezembro, o presidente seguia proibido de viajar de avião e fazer exercícios físicos diários.

