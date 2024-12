Lula deixa UTI e está 'lúcido e orientado', diz boletim médico da manhã desta sexta (13)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e permanece internado no hospital Sírio-Libanês em “cuidados semi-intensivos”. De acordo com o novo boletim, divulgado na manhã desta sexta (13), o presidente “segue lúcido e orientado” e caminhou pelos corredores do hospital.

“Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores”, diz a equipe médica na nota. O boletim foi divulgado por volta das 11h30 desta sexta.

Na última quinta, Lula passou por um procedimento de embolização de uma artéria para prevenir novos sangramentos, depois foi submetido a exames laboratoriais e recebeu a visita de familiares. À noite, retirou o dreno intracraniano que havia sido colocado após a cirurgia realizada na madrugada da terça (10).

Lula deu entrada no hospital Sírio-Libanês de Brasília na noite de segunda-feira (9), após sentir fortes dores de cabeça. Após passar por exames, foi constatado uma hemorragia em um dos ferimentos causados pelo acidente doméstico que sofreu em outubro, e o petista precisou ser levado às pressas para São Paulo para ser submetido a uma cirurgia de emergência: uma perfuração no crânio para acessar o cérebro e drenar o sangramento.



A internação aconteceu 51 dias depois de Lula bater a cabeça em uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada.

Desde que chegou ao hospital em São Paulo, o chefe do Executivo federal está na UTI. Na manhã desta quinta, ele passou por uma embolização da artéria meníngea média para impedir novos sangramentos na cabeça. O procedimento durou cerca de uma hora.

Durante coletiva de imprensa realizada após o procedimento, os médicos informaram que Lula deve deixar a UTI nesta sexta, e ter alta na segunda ou terça-feira, e que deve ir direto para Brasília, onde poderá despachar do Palácio do Alvorada. Os médicos, entretanto, recomendaram que o presidente tente repousar e evite fazer esforço físico e mental nos próximos dias.

Mesmo na UTI, Lula assinou dois atos de governo publicados na quinta-feira: a nova lei que cria mercado regulado de carbono e um decreto que atualiza o Comitê Interministerial para a Transformação Digital para serem executadas pela Administração Pública Federal.

O presidente também fez ligações por vídeo com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Alckmin disse que Lula ligou para ele na noite de quarta-feira, "super animado", com as novas assinaturas anunciadas pelo governo.



Na manhã de quinta, a Petrobras assinou investimentos bilionários em construção naval. Já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou o valor de R$ 380,1 bilhões em recursos privados que serão investidos até 2029 em ações de descarbonização.

