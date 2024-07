Lula diz que apenas Biden sabe se pode concorrer: "Se eu fosse eleitor americano, votaria nele"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar sobre a candidatura à reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmando que "votaria nele" se fosse um eleitor do país.



Em 27 de junho, Biden teve o desempenho considerado desastroso em debate contra Donald Trump e justificou que estava doente.

O presidente brasileiro retomou os comentários feitos nas últimas semanas, sobre a decisão de concorrer ou não à presidência americana caber somente a Biden.

--- Somente o Biden se conhece bem, somente ele sabe se ele pode ou não pode (concorrer). Ele tem que tomar a decisão (...) mas se eu fosse eleitor americano, eu votaria nele --- declarou Lula a jornalistas em Assunção nesta segunda-feira.

Pressionado a abandonar a candidatura à reeleição nos EUA, Joe Biden reconheceu o mau desempenho no debate contra Trump em 27 de junho.



Na primeira entrevista na TV desde a ocasião, no dia 5, Biden disse que "estava exausto" e "doente" no dia do embate, e que chegou a ser submetido a exames antes de entrar no palco.



Apesar da pressão, Biden não parece disposto a abandonar a disputa, e afirmou que poderia desistir "se Deus Todo Poderoso" pedir diretamente para ele.

Veja também

Bolsonaro Defesa diz que Bolsonaro não tinha ingerência sobre joias recebidas