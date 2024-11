A- A+

Diplomacia Lula diz esperar relação de respeito com Trump e cita Bush Apesar de reconhecer "divergências ideológicas" com o republicano, o petista disse que os interesses dos dois países deverão prevalecer em futuros encontros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou que espera manter uma relação respeitosa e civilizada com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar de reconhecer "divergências ideológicas" com o republicano, o petista disse que os interesses dos dois países deverão prevalecer em futuros encontros.

— Dois chefes de Estado, embora eles possam ter divergência política e ideológica, quando eles se encontram, o que prevalece é o interesse do Estado, não o interesse pessoal. O que eu quero discutir com os Estados Unidos é o interesse da relação centenária de Brasil e Estados Unidos — disse Lula em entrevista à CNN Internacional.

O presidente também relembrou o bom relacionamento que manteve com ex-presidentes norte-americanos, como Barack Obama, Joe Biden e o republicano George Bush.

— Eu tinha uma ótima, uma excelente relação com George Bush quando eu assumi em 2003. Eles disseram para mim: ‘Vai ser difícil com o Bush’, mas foi uma relação extraordinária.

Em outra entrevista na última quarta-feira, Lula, que abertamente apoiava para a rival do republicano, Kamala Harris, afirmou que espera poder marcar conversa por telefone com Trump quando for preciso.

— Quando a gente tiver assunto para conversar, a gente conversa por telefone, se marca. Eu espero que seja essa relação — disse.

No dia da vitória, o petista parabenizou o republicano pela vitória na eleição americana e disse que o mundo precisa de "dialogo e trabalho conjunto".

