Lula diz não permitir celulares em seu gabinete: "Não é seguro mesmo quando está desligado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou vetar a entrada de aparelhos celulares em seu gabinete. Segundo o petista, a medida é por questão de segurança, e por não gostar de "conversa cifrada no celular". A declaração foi dada aos senadores Jorge Kajuru e Leila Barros em entrevista para Rede TV.

— Isso aqui (o celular) não é seguro mesmo quando está desligado. A nossa segurança é não deixar celular entrar aonde não deve entrar — declarou neste domingo.

Ainda durante a entrevista, o petista disse que ninguém pode ligar para ele às 13h, horário do seu almoço, e não deseja receber telefonemas após às 21h.

— Não adianta o cara me falar: 'Presidente, o senhor está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você?'. Faça. Eu não vou pedir para não fazer. Faça. Sabe, 23h: 'presidente, o senhor sabe quem morreu?'. E daí? Por que eu quero saber que o cara morreu 11 horas da noite? Eu não vou poder fazer nada. Deixa para me ligar às 8h, sabe? Porque aí eu vou poder tratar, ir para o enterro.

Não é a primeira vez que o chefe do Executivo comenta sobre uso de celulares. Em julho do ano passado, durante a live "Conversa com o Presidente", o mandatário disse que os aparelhos "ficam na portaria". Além disso, afirmou que "se educou" a não ser dependente digital.

— No meu gabinete na Presidência ninguém entra com telefone celular. Porque o cara, eu marco uma audiência com o presidente, e daqui a pouco o cara tá lá, o presidente sentado, e o cara no celular conversando com o cara que ele não marcou audiência. Então, no meu gabinete não entra com celular. Celular fica na portaria e em nenhuma reunião eu permito celular — explicou à época.

Em seu terceiro mandato, o presidente mantém o costume de não ter seu próprio celular. Ele se comunica com ministros do governo e aliados por telefones de pessoas próximas.

