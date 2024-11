A- A+

JOGOS DE AZAR Lula diz não ver problema em acabar com as bets se a regulamentação não der certo "Não é possível que a gente tenha manipulação na sociedade brasileira", disse Lula na entrevista

O presidente República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não vê problema em acabar com as casas de apostas se a regulamentação do setor não der certo. Em conversa com os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), para o podcast PODK Liberados, o presidente defendeu uma legislação rigorosa para as bets e citou denúncias de manipulação de resultados de jogos de futebol contra atletas brasileiros.

Leia também • STF divulga lista de participantes de audiência sobre mercado de bets • Fazenda assina acordos de cooperação focados no combate à manipulação de resultados com bets • Ministro Luiz Fux, do STF, suspende norma que restringe publicidade de bets



"Não é possível que a gente tenha manipulação na sociedade brasileira", disse Lula na entrevista, que foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida na RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10. "Esses meninos que estão jogando no exterior não têm que entrar em falcatrua. Também está em jogo que tipo de ser humano queremos." "Não é possível que a gente tenha manipulação na sociedade brasileira", disse Lula na entrevista, que foi gravada na quarta-feira, 6, e exibida na RedeTV! e no YouTube na noite deste domingo, 10. "Esses meninos que estão jogando no exterior não têm que entrar em falcatrua. Também está em jogo que tipo de ser humano queremos."

Veja também

presidente do brasil Lula diz não permitir celulares em seu gabinete: "Não é seguro mesmo quando está desligado"