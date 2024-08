Lula diz que Marçal "não tem dois minutos de argumento" e defende Boulos

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o seu candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), não deveria "dar importância" para um "cidadão daquele tipo", em referência indireta ao empresário Pablo Marçal, candidato pelo PRTB.

Os dois trocaram ofensas durante o debate promovido pelo Estadão nesta semana.

O petista afirmou que pessoas como Marçal "não tem dois minutos de argumento para discutir problemas sociais e econômicos", e que por isso usam as redes sociais para fazer ofensas e propagar mentiras.

— Estou dizendo que chegamos à era do fim do argumento. As pessoas não dão mais importância para o argumento, mas para as bobagens que se fala, porque isso é a grande maioria do comportamento de uma rede que a gente chama de social, mas de social não tem nada, é uma rede digital, onde predomina a mentira, fake news, maldade — disse Lula.

O presidente acrescentou que Marçal é um "cidadão que não tem coragem" de olhar na cara e dizer o que pensa.

— Ele se tranca no quarto dele, pega um celular e mente o tempo inteiro. É isso que acontece com esses candidatos, que de repente fazem milagre: um milhão e meio de votos, dois milhões de votos, três milhões de votos. Esses caras não tem dois minutos de argumento pra discutir um problema social, não tem três minutos para discutir nenhum problema econômico.

Lula continuou:

— Então, o trabalho que o Boulos tem que fazer é não dar importância para o cidadão daquele tipo. Não tem nem que fazer pergunta pra ele, nem responder pergunta. Deixa ele falar o que ele quiser. Os debates estão ficando deteriorados, porque deteriorados estão os candidatos.

A troca de farpas começou no momento em que Marçal comentava sobre as propostas de construir o maior edifício do mundo em São Paulo e a implementação de teleféricos.

Ao responder, Boulos relembrou a provocação feita no debate realizado na semana passada, sobre a condenação de Marçal por furto qualificado, que acabou prescrita.

Os dois começaram, na sequência, uma troca de ofensas e de acusações.

— Eu propus um teleférico, e não adianta rir que você também vai andar — disse Marçal, em meio a risadas.

Boulos retrucou:

— Marçal, você não deveria nem estar aqui porque no último debate você disse que deixaria sua candidatura se eu mostrasse a sua condenação como ladrão da banco, mas você mais uma vez mostrou que não tem palavra.

Marçal também criticou os aliados de Boulos, incluindo Lula.

— Você está me confundindo com o quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Zé Dirceu, você que é o PT Kids aqui de São Paulo, o PSOL é uma grande merda nessa eleição. Não tem condenação, eu trabalhei para um cara, consertando computadores, a grande verdade é porque você não pediu a sua música no Fantástico, já que foi preso três vezes? — questionou Marçal.

Veja também

ELEIÇÕES 2026 Tarcísio indica que negaria pedido de Bolsonaro para concorrer ao Planalto