Lula e Janja recebem visita de Chico Buarque e Carol Proner em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou na rede social X fotos com Chico Buarque. O cantor, compositor e escritor Chico Buarque visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta terça-feira, 17, na residência do presidente em São Paulo, onde ele está ficando esta semana depois de passar por procedimentos cirúrgico na cabeça. Chico Buarque fez a visita acompanhando da esposa, Carol Proner.

Nada melhor que receber amigos em casa. Hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial. Recebemos Chico Buarque e Carol Proner, em São Paulo. É sempre uma alegria poder ter vocês por perto.



"Nada melhor do que receber amigos em casa. Hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial. Recebemos Chico Buarque e Carol Proner, em São Paulo. É sempre uma alegria poder ter vocês por perto", escreveu o presidente da República, que deve ficar em São Paulo até quinta-feira, 19, para fazer exame e depois deve retornar a Brasília.

Como o Broadcast/Estadão mostrou mais cedo, o entorno do presidente prepara a participação do petista no Natal dos Catadores, em São Paulo, nesta quinta-feira, 19, no fim da manhã.



O ato público é um dos mais caros ao chefe do governo, mas sua presença ainda está condicionada a uma liberação médica.

Houve uma mudança de planos. De início, a ideia era o presidente participar do evento na sexta-feira, 20. A possível programação mudou ao longo da segunda, 16. O petista agora planeja uma reunião ministerial em Brasília na sexta.



