BRASIL Lula enfatiza que é preciso o mundo se unir para acabar com a fome no planeta A afirmação foi realizada momentos antes do início da primeira sessão de discussões de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou nesta segunda-feira, 18, que é preciso o mundo se unir para acabar com a fome no planeta, durante o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A afirmação foi realizada momentos antes do início da primeira sessão de discussões de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre nesta segunda e na terça-feira, 19, no Rio de Janeiro.



"Se assumirmos a responsabilidade do combate à fome e à pobreza, conseguiremos ter sucesso", afirmou o presidente do Brasil.





O chefe do Executivo agradeceu a "generosidade" dos presentes, que, segundo ele, está transformando o Rio de Janeiro na "capital do mundo" neste dia 18 de novembro. "É muito importante o que vamos discutir daqui e eu tenho certeza que, se nós assumimos a responsabilidade nesse assunto da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em contê-lo."



O presidente enalteceu as qualidades do Rio de Janeiro, lembrando que o município é conhecido como "cidade maravilhosa". "De um lado, a beleza exuberante da natureza, sob os braços abertos no Cristo Redentor, um povo diverso, vibrante, criativo e acolhedor. De outro, injustiças sociais profundas. O retrato vivo de dificuldades históricas e persistentes."



Lula lembrou que esteve na reunião do G20 durante a crise financeira internacional de 2008 e 2009. Dezesseis anos depois, de acordo com ele, as coisas não melhoraram.



"Constato com tristeza que o mundo está piorando, há um maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já existente. Os fenômenos mais extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta", citou o presidente brasileiro.

