Lula faz críticas ao governo Bolsonaro ao anunciar unidades do Minha Casa, Minha Vida

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comparar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro a uma "praga de gafanhotos" ao anunciar a entrega de 416 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Fortaleza (CE) nesta quinta-feira, 20.

O presidente disparou as críticas ao discursar na cerimônia de assinatura de novos investimentos nas instituições federais de ensino do Ceará.

Na ocasião, Lula criticou a lentidão na construção das moradias em Fortaleza na gestão passada. As obras do complexo habitacional Cidade Jardim chegaram a ser retomadas em 2020, mas não foram concluídas.



— Esse conjunto habitacional que vou inaugurar poderia ter sido inaugurado em 2018, faltava 2% para terminar, pois entrou uma praga de gafanhoto para governar esse país, comeu todas as esperanças do povo e não inaugurou as casas — declarou Lula.

O presidente anunciou, nesta tarde, um investimento federal de R$ 778,9 milhões nos institutos federais cearenses. No evento, foram lançadas as pedras fundamentais de hospitais universitários das universidades federais do Ceará e do Cariri (UFC e UFCA), do Campus Iracema da UFC, do campus da Unilab em Baturité e de quatro novos campi do IFCE.

Ainda hoje, no Ceará, Lula participa de solenidade de entrega das 416 habitações do Minha Casa, Minha Vida. Simultaneamente, outro conjunto habitacional também financiado pelo programa será entregue na cidade de Sinop (MT), com 288 apartamentos.

Veja também

legalizações Barroso diz que STF não está decidindo sobre legalização da maconha