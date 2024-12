Lula faz nova tomografia e boletim fala em "melhora progressiva"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por um novo exame médico nesta terça-feira em Brasília. De acordo com boletim médico, ele foi nesta manhã para o hospital Sírio Libanês realizar uma tomografia. O exame acontece em decorrência da queda que o presidente sofreu em outubro e que causou um hematoma na cabeça.

De acordo com o boletim, que é assinado pelos médicos Rafael Gadia, diretor de governança clínica do hospital, e Luiza Dib, diretora clínica, Lula apresentou "melhora progressiva condizente com o ótimo estado de saúde do presidente".

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 31/12/24, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para repetir exame de imagem. A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente. O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", diz o boletim.

O presidente fez uma cirurgia em São Paulo para drenar um sangramento no cérebro e teve alta no último dia 15 de dezembro. Ele foi liberado pela equipe médica a voltar para Brasília no dia 19.

Lula foi transferido às pressas de Brasília para São Paulo no dia 9 de dezembro após sofrer fortes dores de cabeça. O presidente precisou fazer uma cirurgia de emergência para conter um sangramento interno na cabeça, ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.

Após receber alta, Lula disse ter ficado “assustado” e “preocupado” durante os dias que passou internado. Em depoimento emocionado, o petista afirmou ainda que “nunca pensa que vai morrer, mas tem medo”.

