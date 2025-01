Lula já trocou um quinto dos ministros desde o início do governo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe seus ministros nesta segunda-feira para uma reunião com a expectativa no governo sobre novas trocas na equipe. Ao todo, o petista já promoveu sete alterações no time escalado inicialmente, a última delas na semana passada, quando o Sidônio Palmeira assumiu a Secretaria de Comunicação Social (Secom) no lugar de Paulo Pimenta.

Integrantes da articulação política do Palácio do Planalto dizem que as eventuais mudanças nos ministérios visam, além de ter uma base menos frágil para aprovar projetos e propostas no Congresso, o apoio do maior número possível de partidos a Lula na eleição presidencial de 2026.





Desde que iniciou o seu terceiro mandato, a maior parte das trocas que o presidente fez em seus auxiliares foi para atrair mais partidos para sua órbita e visando um cenário melhor para a eleição de 2026.

Alguns partidos do Centrão que apoiam o governo desejam fazer mais trocas. Presidentes de partidos, contudo, ainda não foram chamados por Lula para conversar sobre os espaços que têm no governo. A previsão da cúpula do Congresso é que haja indícios mais concretos de como se dará a reforma em março, depois do carnaval.

Mudanças já feitas

Foi com o objetivo de atrair mais capital político, por exemplo, que em 2023 a atleta Ana Moser saiu do comando do Ministério dos Esportes, Márcio França, do PSB, saiu da pasta de Portos e Aeroportos, e a deputada Daniela Carneiro (União-RJ) não é mais ministra do Turismo. Em seus lugares assumiram respectivamente os deputados André Fufuca (PP-PE), Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e Celso Sabino (União-PA).

Dos três que saíram apenas França continua no governo. Para abrigá-lo, Lula decidiu recriar a pasta de Empreendedorismo e Microempresa, de menor expressão que o ministério que comandava antes.

PP e Republicanos fizeram parte da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, mas suas bancadas na Câmara abriram um diálogo com a gestão de Lula. Mesmo com ministérios, os partidos ainda se dividem entre aqueles que são base e oposição.

O mesmo cenário se repete no União Brasil, MDB e PSD, que possuem três ministros cada desde o início do governo, mas são divididos quanto apoiar ou não o governo.

Outros ajustes na equipe do governo, no entanto, serviram a outros propósitos, como estancar crises, como foi o caso da substituição do general Gonçalves Dias do comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) pelo General Amaro e também da decisão de colocar Macaé Evaristo no Ministério dos Direitos Humanos no lugar de Silvio Almeida.

Já a saída de Flávio Dino do Ministério da Justiça aconteceu porque ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Em seu lugar está o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski.

