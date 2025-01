A- A+

REAJUSTE Lula, ministros do STF e parlamentares recebem aumento salarial Cada um passará a receber R$ 46.366,19. O aumento de 5,4% corresponde à última etapa de um reajuste escalonado aprovado pelo Congresso em 2022, no final da gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Em meio à crises na política brasileira, como a baixa avaliação no Governo Lula e a reforma ministerial, a população assiste, no próximo sábado, o presidente Lula (PT), o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), os ministros do Executivo, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), os 594 deputados federais, os 81 senadores e o procurador-geral da República, receberem um aumento em seus robustos salários.

Cada um desses políticos citados acima passará a receber R$ 46.366,19. O aumento de 5,4% corresponde à última etapa de um reajuste escalonado aprovado pelo Congresso em 2022, no final da gestão de Jair Bolsonaro (PL). O aumento foi aprovado durante a transição entre os governos de Jair Bolsonaro e Lula. A medida foi votada com pouca discussão no Congresso, próximo às festas de fim de ano. Apenas os partidos PSOL e Novo se posicionaram contra os reajustes.

Em dois anos, os aumentos salariais para os membros da cúpula dos Três Poderes variaram entre 18% e 50%, acima da inflação do período, que foi de 10,4%. Os ministros do STF e o procurador-geral da República tiveram um aumento de 18% desde 2022, quando seus salários eram de R$ 39.293,32. Já deputados e senadores tiveram reajuste de 37%, pois recebiam R$ 33.763,00 há dois anos. Para presidente, vice-presidente e ministros de Estado, o aumento foi de 50%, pois seus salários eram de R$ 30.934,70.

O objetivo do projeto era manter o equilíbrio remuneratório entre as autoridades máximas dos Poderes da República. O último aumento para presidente, vice, ministros e parlamentares tinha sido em 2014. Os salários dos magistrados da Suprema Corte servem de teto para toda a administração pública. Ou seja, nenhum servidor pode ganhar mais que um ministro do STF.

Com esse reajuste, o salário de R$ 46,4 mil também se tornou o teto do funcionalismo público, representando mais de 30 vezes o valor do salário mínimo

