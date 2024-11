A- A+

presidente do brasil Lula mostra volta aos exercícios 22 dias após queda no Alvorada e lesão na cabeça No último domingo, Lula foi liberado para viagens aéreas após passar por novos exames

Vinte e dois dias após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou retorno às atividades físicas. Em seu perfil oficial, Lula apareceu fazendo caminhada na frente da residência oficial.



"Depois de 22 dias sem fazer exercício, estou voltando à ativa. A saúde da gente, nós que determinamos como vai ser. Um bom dia saudável para vocês", postou o presidente no Instagram.

No último domingo, Lula foi liberado para viagens aéreas após passar por novos exames no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Há três semanas, o chefe do Executivo caiu no banheiro após cortar e lixar as unhas do pé, sentado em um banco de cerca de um metro de altura. Em entrevista à Rede TV!, no último dia 6, Lula contou que se desequilibrou quando se virava para guardar o estojo com o cortador e a lixa de unha na gaveta.

— Eu achei que tinha rachado o cérebro, que era uma coisa muito mais grave. A batida mexeu com o cérebro, estou fazendo ressonância magnética a cada três dias — afirmou o presidente, no programa do senador Jorge Kajuru.

A queda causou um corte na parte de trás da cabeça, e os exames mostraram um ponto mínimo de hematoma, acúmulo de sangue fora dos vasos sanguíneos resultado de um sangramento. Foi necessário dar pontos na cabeça.

Por conta da queda, o presidente precisou cancelar a viagem que faria à Rússia, para a cúpula dos Brics, e também a participação na COP29, no Azerbaijão. Nesta quinta-feira, Lula desembarca no Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro.

