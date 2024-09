A- A+

Presidência Lula ouve apoiadores falarem em reeleição e diz que ainda tem "tesão de política" Presidente discursou nesta sexta-feira durante cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio

Durante a cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) ouviu de quem discursou que ele teria um quarto mandato na presidência.

Em sua fala, o presidente pouco falou de política aos petroleiros que estavam no evento, mas afirmou ainda estar com "tesão político".

— Gosto de sonhar e levantar de manhã tentando cumprir o meu sonho. É isso que eu faço todo dia. Eu vou dizer o que eu tenho, na verdade: 78 anos, energia de 30 e tesão de 21. É tesão de política – disse Lula aos petroleiros.

Em junho, em entrevista à CBN, Lula disse que poderá se candidatar à reeleição para evitar o retorno de "trogloditas" ao comando do país. A candidatura de Lula à reeleição é amplamente defendida dentro do PT e o próprio admite publicamente o desejo de tentar um novo mandato.

Em 15 de maio, em evento no Rio Grande do Sul, disse que não quer morrer, porque pensa ainda em disputar mais “10 eleições”.

A agenda foi em Itaboraí, cidade que tem na disputa desta eleição apenas dois candidatos a prefeito: Marcelo Delaroli (PL) e Jair José Dias (PT). No entanto, o petista não pode comparecer, pois a lei eleitoral veda a participação de candidatos no palanque. C

om Lula estiveram os deputados Jandira Feghali (PCdoB), Julio Lopes (PP), Verônica Lima (PT)e Zeidan (PT). O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT) também foi ao evento. Também participaram do evento o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

