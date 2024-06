Lula participa de três cerimônias para sancionar leis aprovadas pelo Congresso

A- A+

Em meio ao processo de aproximação com parlamentares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta terça-feira três solenidades de sanção a projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Antes mesmo das derrotas sofridas pelo governo na semana passada, o petista já havia começado a investir no agendamento de cerimônias deste tipo para reforçar o diálogo com congressistas.

Nesta segunda-feira, a partir das 15h, Lula celebrará a sanção da Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências; da Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças de Zero a Três Anos; além da lei que institui regras para escolha de foro da ação judicial.

Em meio ao relacionamento conturbado com o Legislativo, Lula também determinou na segunda-feira aos líderes do governo que eles passem a cobrar os ministros de partidos do centrão para ter os votos necessários em iniciativas de interesse do Palácio do Planalto.





A ideia é que José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, e Jaques Wagner (PT-BA), líder no Senado, participem junto com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da articulação junto com os representantes de partidos como PP, União Brasil Republicanos, PSD e MDB na Esplanada. O trio deve mapear antecipadamente quantos votos os ministros dessas legendas garantem em cada votação.

