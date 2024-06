A- A+

Brasil Lula se reúne com presidente da Croácia para debater relação entre os países Visita de Zoran Milanovic será a primeira de um presidente croata ao país desde a independência do país em 1991

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá nesta segunda-feira o presidente da Croácia, Zoran Milanovic. Segundo o Itamaraty, o encontro deverá tratar do estreitamento da relação entre os dois países e também das relações do Brasil com a União Europeia. Essa será a primeira visita oficial de um presidente croata para o Brasil desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países em 1992, de acordo com o país europeu.

A Croácia é um país parlamentarista, portanto o primeiro-ministro exerce as funções de chefe de governo, enquanto o presidente é o chefe de Estado, com influência na política externa. No Brasil, o presidente acumula as duas funções.

A reunião, que será seguida de um almoço, faz parte de uma série de encontros de Lula com outros chefes de estado e governo antes da realização do G20, que este ano será no Rio de Janeiro e contará com a presença dos líderes dos 20 países mais ricos do mundo.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Lula e Milanovic também irão discutir os principais desafios da agenda internacional atualmente, como a guerra na Ucrânia, a crise em Gaza e a situação nos Bálcãs, região onde está a Croácia.





Milanovic aproveitará também a passagem pelo Brasil para visitar o Rio de Janeiro e São Paulo, onde irá se encontrar com os prefeitos das duas cidades e membros da diáspora croata. Em Brasília, o presidente do país europeu também deve se encontrar com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Cálculos feitos pela comunidade croata calculam que existam aproximadamente 80 mil croatas ou descendentes no país, que imigraram para o país entre o final do século XIX e o início do século XX.

Em 2023, a corrente de comércio bilateral totalizou US$ 91,5 milhões, com US$ 46,7 milhões de saldo para o lado brasileiro. Nos primeiros quatro meses de 2024, o saldo comercial permaneceu favorável ao Brasil. As exportações brasileiras totalizaram US$ 17 milhões, o que representa 92,9% a mais do que no mesmo período de 2023.

No encontro a partir das 11h30, no Palácio do Itamaraty, os líderes vão tratar do estreitamento das relações bilaterais e das relações do Brasil com a União Europeia. Na pauta, temas como a transição energética, mudanças climáticas, a Presidência do Brasil à frente do G20, a realização da COP-30 em Belém, no Pará, em 2025, e os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio.

