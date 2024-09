A- A+

BRASIL Lula tem reunião com Dilma, Alckmin, Rui Costa e Haddad Ex-presidente vai participar por videoconferência; encontro será no Palácio da Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta sexta-feira no Palácio da Alvorada com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Rui Costa (Casa Civil). A ex-presidente Dilma Rousseff, hoje à frente do Banco dos BRICS, vai participar por videoconferência.

Dilma mora em Xangai, na China, onde é localizada a sede do banco. Além deles, participam o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, e o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim.





Lula e Dilma se reuniram pela última vez no Palácio da Alvorada em julho, na primeira visita da ex-presidente depois de quase oito anos, quando foi destituída do cargo após sofrer impeachment. Dilma esteve no Brasil na ocasião para as reuniões do G20, no Rio de Janeiro.

Em seu discurso no evento do G20, a presidente do Banco do BRICS criticou o uso do dólar como “papel de reserva internacional” e comentou sobre os desafios para o crescimento industrial com a alta do dólar.

