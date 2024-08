Lula vai à Paraíba inaugurar parte de canal para abastecer 40 municípios

A- A+

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira na Paraíba. No dia seguinte, pela manhã, Lula sai de João Pessoa para inaugurar uma etapa do Canal Acauã-Araçagi, no município de Riachão do Poço.



A obra abastecerá 40 cidades da região com águia potável. Lula estará ao lado do governador do estado, João Azevêdo (PSB).





Segundo o governo da Paraíba, será inaugurado o Lote 2 do canal, obra onde foram investidos R$ 715 milhões. Haverá um sobrevoo pelos 52 quilômetros de extensão do canal e, em seguida, a aterrissagem, onde haverá a abertura da válvula a água seguir pelo trecho do canal.

Em seguida, Lula retorna a João Pessoa, onde participa de solenidade de anúncio de novos investimentos do governo federal na Paraíba.

Em ano eleitoral, Azevêdo apoia Cícero Lucena (PP) em João Pessoa para a reeleição. Um de seus adversários é Luciano Cartaxo, do PT, que tenta associar sua candidatura ao nome de Lula. Outro concorrente da disputa é o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro Marcelo Queiroga (PL).

