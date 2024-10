A- A+

Presidência Lula vai trabalhar normalmente no Palácio do Planalto nesta semana, diz Secom Presidente cancelou viagem à Rússia após ferir a cabeça em acidente doméstico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve trabalhar normalmente no Palácio do Planalto nesta semana após sofrer acidente doméstico e cancelar viagem à Rússia por orientação médica.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula terá agenda normal esta semana e participará da Cúpula dos Brics, que acontecerá na cidade russa de Kazan, por videoconferência.

Lula caiu no banheiro e feriu a parte de trás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no sábado e precisou levar pontos no local.

O presidente voltou ao hospital neste domingo, mas já está descansando no Palácio do Alvorada.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", diz a nota da Secom.

