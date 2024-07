A- A+

Presidente Lula vem a Pernambuco para entregar moradias e anunciar novos campi educacionais Agenda do presidente inclui anúncio do acordo indenizatório a famílias de prédios-caixão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca na capital pernambucana nesta terça-feira (2) para participar da entrega de 448 unidades habitacionais dos conjuntos Vila Brasil I e Vila Brasil II.



Lula vai aproveitar a viagem a Pernambuco para anunciar o Campus Recife-Centro do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e o novo campus da UFPE em Sertânia.

Ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB) o presidente participa ainda do anúncio de acordos indenizatórios às famílias proprietárias de moradias em “prédios-caixão” na região metropolitana do Recife. A cerimônia será no Palácio Campos das Princesas, às 17h30.





Está incluída na agenda a assinatura de termo de repasse de recursos, do Ministério de Portos e Aeroportos, para o estado de Pernambuco, para execução da 4ª etapa do molhe de Suape e dragagem do canal interno de Suape. Também será feito o anúncio da inclusão de duas maternidades do Novo PAC Seleções em Ouricuri e Garanhuns.

Confira a agenda do presidente:

Cerimônia de entregas de unidades habitacionais e anúncios de novos campi em Pernambuco

Data: 2 de julho (terça-feira)

Horário: 15h30

Local: Conjunto Vila Brasil II - Av. Agostinho Gomes, Ponte Joaquim Cardoso, Recife – PE

Credenciamento de Imprensa

Cerimônia de anúncio de acordos indenizatórios às famílias proprietárias de moradias em “prédios-caixão”, da assinatura de termo de repasse de recursos federais para o estado de Pernambuco, e inclusão de duas maternidades do Novo PAC Seleções em Ouricuri e Garanhuns

Data: 2 de julho (terça-feira)

Horário: 17h30

Local: Palácio do Campo das Princesas, na Praça da República, s/n, Recife – PE

Credenciamento de Imprensa



