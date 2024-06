Lula e Paes inauguram conjunto habitacional em área de milícia, no Rio de Janeiro

A- A+

Na manhã deste domingo (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes participaram do evento de inauguração dos primeiros apartamentos das obras de infraestrutura do programa Morar Carioca, na comunidade do Aço, em Santa Cruz. Acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, a comitiva do presidente chegou ao local protegida por um forte esquema de segurança, em um comboio vindo da Base Aérea de Santa Cruz. Ao fim da inauguração do programa, que entregou o primeiro lote com 16 apartamentos para os moradores da comunidade, Lula voltou para Brasília pelo mesmo caminho.

No discurso de Lula e Paes, foi apresentada uma série de investimentos feitos pelo governo federal no Rio de Janeiro, nas áreas da saúde, educação, transporte e habitação. No entanto, durante todo o evento, que durou cerca de uma hora, nem Lula nem Paes fizeram menção a investimentos em segurança pública. O único comentário relacionado foi do presidente, quando citou que é necessário “investir em educação”, para não “gastar com cadeia”.

A comunidade do Aço fica em Santa Cruz, em uma região conhecida como QG da Milícia, que vem sendo palco de um conflito entre milicianos, com uma explosão de casos de mortes violentas. Em 2023, os assassinatos aumentaram 83% no local. A milícia arrecada até R$ 10 milhões por mês em Santa Cruz, por meio da exploração de negócios ilegais, como extorsões, venda clandestina de sinal de TV a cabo e cobranças de taxas de segurança e de pedágio para vans.

A milícia da região era chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso após se entregar para a Polícia Federal em dezembro de 2023. Zinho assumiu a frente da milícia de Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, na Zona Oeste do Rio, em 2021, dois meses após a morte do antigo chefe, seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Zinho figurava na lista dos mais procurados do estado antes de ser preso. A região controlada pela milícia vive um conflito por disputa de território e influência de Zinho contra Danilo Dias Lima, o Tandera, seu principal rival.

Em outubro de 2023, em meio à crise interna, a maior milícia do Rio deu uma demonstração de força e parou a capital do estado em represália à morte de um dos integrantes de sua cúpula. Após Matheus da Silva Rezende, o Faustão, apontado como número 2 da hierarquia da milícia chefiada por Zinho, ser morto a tiros pela polícia, seus comparsas incendiaram 35 ônibus e um trem e impactaram o transporte público em uma dezena de bairros da Zona Oeste. Zinho era tio de Faustão.

Os pontos onde os ônibus foram queimados são áreas atualmente sob controle da milícia — como Santa Cruz, Inhoaíba e Campo Grande — ou regiões que eram dominadas pelo grupo e hoje estão sob disputa, caso do Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá.

Morar Carioca

Ao lado de Paes, Lula participou da inauguração do programa de habitação Morar Carioca. Ao todo serão 44 prédios erguidos na comunidade do Aço, com quatro pavimentos e quatro apartamentos por andar, totalizando 16 unidades por bloco.

As obras começaram em 2023 e a previsão é de entrega de 18 prédios até o final deste ano. A prefeitura do Rio promete entregar 704 unidades habitacionais até 2026, com investimento de R$ 243 milhões, beneficiando cerca de 4 mil pessoas.

