A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a trabalhar no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 26 dias após passar por uma cirurgia às pressas na cabeça para drenar um hematoma. Aliados do presidente tem tentado convencer Lula a ter uma agenda mais racional em 2025 e que seja escolhido de forma mais estratégica os compromissos que irão contar com a presença de Lula.

Auxiliares argumentam que Lula deve focar em temas que o posicionem bem para a corrida eleitoral de 2026. Também há uma ala da do Planalto que quer que o presidente menos em eventos dentro do palácio e mais em regiões do país, tendo contato direto com a população, o que também implicaria na necessidade de mais viagens.

Depois do procedimento, em 10 de dezembro, o presidente chegou a despachar do quarto do hospital, em São Paulo, e em uma casa alugada no bairro Alto de Pinheiros. Lula voltou a Brasília no dia 19 do mesmo mês, e despachou no fim do ano do Palácio da Alvorada e da Granja do Torto, respectivamente a residência oficial e a casa de campo da Presidência.

Nesta manhã, o petista se reuniu no Planalto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chefe do seu gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola. À tarde, ele deve receber os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Lula passou o Natal e Ano Novo em Brasília, junto da primeira-dama Janja. Eles não tiveram convidados para as celebrações, e passaram as datas acompanhados apenas das três cadelas: Resistência, Esperança e Paris.

Na semana passada, o presidente passou por novo exame médico em decorrência da queda que sofreu em outubro, no banheiro, que causou um hematoma na cabeça. O boletim médico informou que ele apresentou "melhora progressiva condizente com o ótimo estado de saúde do presidente".

Veja também

SESSÃO SOLENE TJPE empossa o desembargador Marcos Carvalho nesta quarta-feira (08/01)