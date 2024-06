A- A+

PRESIDENTE LULA Lula confirma visita a "amigo" Arce após tentativa de golpe na Bolívia Encontro entre os dois líderes deverá focar em questões comerciais e projetos de integração entre os países vizinhos, e haverá um encontro com empresários bolivianos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira que visitará o “amigo" Luis Arce, presidente da Bolívia, em julho para defender a democracia após o fracassado golpe de Estado no país.



Lula disse em entrevista à rádio Itatiaia que estará na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra no dia 9 de julho para “fortalecer Luis Arce, fortalecer a democracia”.

A viagem do presidente à Bolívia foi marcada antes de um grupo de soldados se mobilizar nesta quarta-feira no centro do poder em La Paz, em uma tentativa frustrada de derrubar Arce.





O encontro entre os dois líderes deverá focar em questões comerciais e projetos de integração entre os países vizinhos, e haverá um encontro com empresários bolivianos.

Lula afirmou que a Bolívia atrai “muitos interesses internacionais” pelos seus importantes recursos de lítio e gás, e que “as pessoas têm que ter em mente que há interesses em dar um golpe de Estado”.

“Sou contra o golpe e a favor da democracia”, disse.

Lula viajará à Bolívia após participar da cúpula do Mercosul em Assunção, no dia 8 de julho.

Veja também

RECURSOS Fundo de Participação dos Municípios (FPM) liberado com aumento de 14%. Entenda