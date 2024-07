Lula se manifesta em apoio a Benedita após Carla Zambelli chamá-la de "Chica da Silva"

A- A+

Após a repercussão da fala de Carla Zambelli (PL-SP), considerada racista por ter chamado a deputada Benedita da Silva (PT-SP) de "Chiva da Silva", Lula se manifestou nas redes sociais em apoio a correligionária.

A conta do presidente no X publicou uma foto dos dois, destacando que a petista é um "exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro".

A postagem não faz referência direta ao caso, mas veio no momento em que outros integrantes do governo federal e do partido se manifestam em solidariedade a Benedita. Em nota, o PT apontou racismo e condenou a declaração de Zambelli.

Em resposta, a deputada bolsonarista disse que "se equivocou" e "confundiu" o nome de Benedita durante uma live.

Ao Globo Benedita afirmou que vai acionar Zambelli na justiça

Veja a publicação de Lula:

Minha amiga e companheira de muitas décadas, @dasilvabenedita. Exemplo de fé, muito trabalho e amor pelo povo brasileiro.



@ricardostuckert pic.twitter.com/Mg7oNflJBT — Lula (@LulaOficial) July 3, 2024

Entenda a fala racista

A declaração foi feita, nesta terça-feira (2), enquanto Zambelli reclamava de não ter poder de fala na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

"Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente... não sei porque não vou falar. Parece que já foi montada pela pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva" afirmou Zambelli.

Chica da Silva foi uma escravizada brasileira alforriada que ficou famosa pelo poder que exerceu no arraial do Tijuco, hoje a cidade mineira de Diamantina. Devido à sua ascensão social, ela se tornou uma das mulheres negras mais importantes da sociedade colonial de Minas Gerais do século 18.

Em nota, Zambelli disse que "equivocou-se em uma transmissão ao vivo realizada em uma rede social, e confundiu o nome da deputada Benedita da Silva".

"Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação.

Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de Parlamento", diz o comunicado.A deputada Benedita da Silva é a atual coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados.

No evento, marcado pelo encontro internacional legislativo dos países-membros do G20 no Brasil, foram debatidos temas como a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão, o combate às desigualdades e a promoção da autonomia econômica das mulheres.

Esquerda alega racismo

Após repercutir o vídeo em que Zambelli chama da deputada de Chica da Silva, o Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro publicou uma nota condenando a declaração e apontando racismo na fala da parlamentar.

"Nossa solidariedade e apoio a nossa grande referência e exemplo de luta @dasilvabenedita, que foi chamada de 'Chica da Silva' pela deputada bolsonarista Carla Zambelli. Benedita tem uma trajetória política exemplar, principalmente na luta do povo preto. Racistas não passarão."

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também demonstrou apoio à Benedita.

"A deputada Benedita da Silva é uma das maiores referências da política nacional. Uma inspiração para homens e mulheres que lutam por um país democrático, desenvolvido e sem racismo. Deputada Benedita, amamos a senhora e sempre estaremos ao seu lado", escreveu.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou que "são inaceitáveis as falas desrespeitosas e de cunho racista se referindo à petista".

"Benedita abriu caminhos para muitas e muitos de nós, e é nossa inspiração cotidiana. Minha querida Bené, receba meu abraço e solidariedade, estamos juntas e seguiremos em luta contra as desigualdades e todas as formas de violência", declarou.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também fez uma publicação se solidarizando com a petista.

"Não podemos aceitar que discursos racistas e de ódio encontrem espaço em nossa sociedade e muito menos vindos de parlamentares, que devem seguir uma conduta ética e exemplar", publ

