Macaé Evaristo defende sigilo em apuração de assédio para garantir direitos de defesa

A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, afirmou ser importante que o sigilo das denunciantes do ex-chefe da pasta Silvio Almeida seja preservado. Evaristo afirmou que ministério já está encaminhando as "apurações devidas" acerca do caso.

Macaé foi anunciada como nova ministra pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (9). Ela entra no lugar de Almeida, demitido na última sexta-feira (6) após a revelação de denúncias de assédio sexual.

— É muito importante que os órgãos responsáveis façam as apurações devidas e é isso que estamos encaminhando com a ministra interina (Esther Dweck). A ideia é que a gente faça todo o procedimento, é preciso garantir o direito das pessoas denunciantes e o amplo e pleno direito de defesa. Uma coisa muito importante é que a gente garanta privacidade e o sigilo sobre os fatos, principalmente das pessoas lesadas — afirmou a nova ministra.

Macaé Evaristo visitou o MDH para conhecer o secretariado nesta tarde. No final, falou com a imprensa.

Ela afirmou que a conversa com o presidente "foi bastante tranquila".

— Ele já conhece meu trabalho e a grande questão é que a gente possa fortalecer a política do ministério.

A cerimônia oficial de posse, afirmou ela, deve acontecer na próxima semana.

Macaé Evaristo é deputada estadual pelo PT em Belo Horizonte. Professora de formação, começou sua carreira política enquanto secretária municipal de Educação em 2005.

Em 2013, no governo Dilma Rousseff (PT) assumiu o cargo de secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.

Entre 2015 e 2018, foi secretária de Educação na gestão estadual do governador Fernando Pimentel. Seu primeiro cargo eletivo foi de vereadora de Belo Horizonte, em 2020.

