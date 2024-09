A- A+

NOMEAÇÃO Escritora Conceição Evaristo sobre a nomeação da prima Macaé Evaristo para posto de Silvio Almeida Deputada estadual pelo PT em Minas Gerais, professora assume a pasta dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula no lugar do advogado, demitido após acusações de assédio sexual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (9) a deputada estadual de Minas Gerais Macaé Evaristo (PT) como sucessora de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

Prima da escritora Conceição Evaristo, Macaé é deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. Ela assume a pasta no lugar de Silvio Almeida, demitido após acusações de assédio sexual.

Procurada pelo GLOBO, Conceição Evaristo comentou a nomeação:

''Eu fico muito feliz em ver Macaé, uma mulher que vai se construindo aos poucos como professora, neste momento de crise, hoje, ser escolhida como uma pessoa cuja representatividade pode apaziguar todo o tormento deste momento'', disse a escritora.



''Vi Macaé nascer, sei da história do pai dela, que foi meu tio. Relembro histórias de minha mãe e minha tia contando de meu avô, no interior de Minas. Meu avô deve ter nascido na Lei do Ventre Livre e lembro que minha tia contava que ele vaticinava que na família dele ainda teriam professora e médico. Um homem do interior de Minas que morre no hospício de Barbacena, e junto aos delírios dele, vaticinava coisas tão futuras e possíveis para ele naquele tempo", completou.

Conceição também lembrou que Macaé Evaristo foi Secretária de Educação do Estado de Minas no mesmo lugar onde o pai dela havia sido servente.

Quem é Macaé Evaristo?

A deputada estadual Macaé Evaristo foi eleita em 2022 com mais de 50 mil votos. Antes, foi eleita em 2020 para o cargo de vereadora de Belo Horizonte.

Macaé já atuou no governo federal durante o governo de Dilma Rousseff. Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).

Ao longo de sua carreira política e profissional, coordenou programas como a implantação de Escolas Indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior, quando esteve no MEC.

