Foto de Deolane Bezerra com mordaça alcança um milhão de curtidas, em 1 hora

Após obter habeas corpus e deixar a penitenciária Bom Pastor, em Pernambuco, na tarde desta segunda-feira (9), Deolane Bezerra fez uma publicação como se fosse uma ''carta aberta''.



Na foto que publicou no Instagram, nesta segunda, ela aparece com uma roupa nude, decorada com peças brilhantes, cabelos bem produzidos e maquiada. A boca da advogada, entretanto, está tapada com um adesivo desenhado com um X, como se estivesse impedida de falar.

Em pouco menos de uma hora de realizada a publicação, a imagem ganhou mais de um milhão de curtidas e recebeu diversos comentários.

Dra. Deolane, como a também advogada de 36 anos ficou conhecida, havia sido presa em um condomínio de luxo no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana, na semana passada. A suspeita é de participação em uma quadrilha que usava empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras companhias para lavar dinheiro, por meio de depósitos e transações bancárias, de acordo com os investigadores.

A fortuna de Deolane Bezerra

Ao todo, foram apreendidos cerca de R$ 2,1 bilhões das contas tanto da influencer quanto de outras pessoas, suspeitas de integrar quadrilha que usava empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outras companhias para lavar dinheiro, por meio de depósitos e transações bancárias, segundo a investigação.

A influencer é proprietária de 12 mansões (a última delas teve a sua compra, em Orlando, nos Estados Unidos, anunciada em julho). Nas publicações no Instagram, ela costumava creditar as compras não à ''ostentação'': ''é SUPERAÇÃO ''.

Por meio de suas mídias, Deolane também ostentava os seus carros de luxo. Ela também tinha joias e vestia roupas de grifes, de marcas como Gucci e Louis Vuitton.

Na operação foram apreendidos veículos aéreos como um avião e um helicóptero. Recorrentemente, a influencer mostrava viagens que realizava nos transportes, ostentando a vida de luxo.



Em abril de 2022, posou em frente a uma aeronave da Embraer, o Phenom 100EX, cujo valor gira em torno de R$ 16,5 milhões, de acordo com alguns sites de venda especializada. ''A personificação do conforto e da inovação harmoniosamente entrelaçados. O design do interior oferece alta tecnologia'', diz a descrição do jato.

Dinheiro não traz felicidade

Pouco antes de ser presa , Deolane Bezerra afirmou que dinheiro, a rigor, não traz felicidade. A advogada e influenciadora digital, que mora em São Paulo, passava os últimos dias em seu estado natal. Ela foi presa num condomínio de luxo no bairro de Boa Viagem, na capital pernambucana.

Na última terça-feira, antes de realizar uma rápida viagem para Vitória de Santo Antão, onde nasceu e foi criada, Deolane aproveitou com parte da família um período de descanso numa casa à beira-mar num condomínio de luxo na Ilha de Itamaracá, no litoral do estado.



Na ocasião, ela usou as redes sociais para mostrar o local. "Ei, tem vida mais barata, mas não presta, não. Mentira, gente! A gente é feliz com pouco. Dinheiro não traz felicidade... Compra algumas coisinhas? Compra! Mas não traz felicidade plena", disse, pouco antes de ter ativos financeiros avaliados em R$ 2,1 bilhões bloqueados em suas contas. A fala foi compartilhada por meio dos Stories do Instagram.

