Manifestantes bolsonaristas se infiltram em evento de Lula em Goiânia e são expulsos pela segurança

Durante evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Goiânia manifestantes bolsonaristas puxaram gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e foram expulsos do público em seguida pela segurança do evento.

Lula visita Goiânia pela primeira vez neste mandato.



Presidente está na capital goiana nesta sexta para inaugurar um BRT à convite do prefeito Rogério Cruz (Solidariedade).



Antes do evento, o presidente disse em entrevista a uma rádio que " alguém que pratica assédio não vai ficar no governo", em referência às denúncias contra o ministro Silvio Almeida, que nega as acusações.

— Fiquei sabendo disso ontem pedi ao Advogado Geral da União (AGU) e ao Controlador-Geral da União (CGU) e ao Ministro da Justiça que conversassem com as pessoas até hoje 14h30. Alguém que pratica assédio não vai ficar no governo — afirmou durante entrevista à Rádio Difusora, de Goiânia.



— Não posso permitir que tenha assédio. Vamos ter que apurar corretamente. Acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso da defesa das mulheres e da defesa dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio.

Esta é a primeira visita de Lula a um estado “hostil” ao governo. Goiás é comandado por Ronaldo Caiado (União) que faz oposição ao presidente. Na eleição de 2022, Bolsonaro ganhou a maioria dos votos do eleitorado goiano.

Antes do evento iniciar um grupo de aproximadamente cinco pessoas começou a entoar gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário político de Lula.

– Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro – gritavam.

O público petista presente no evento logo abafou as manifestações com vaias de protesto e gritos de “Lula! Lula!”.

Cerca de dez minutos depois, os “infiltrados” foram identificados pela segurança do evento, que os expulsou do recinto.

Enquanto eram conduzidos, o grupo protestou, afirmando que estavam exercendo seu direito de livre expressão.

O evento conduzido pelo atual prefeito ainda contou com gritos de apoio à candidata do PT na disputa pela prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi, adversário de Rogério Cruz nas eleições municipais.

