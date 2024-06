Marçal anuncia como segurança PM investigado em Goiás e que liderou caçada a Lázaro

A- A+

Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, o coach Pablo Marçal (PRTB) anunciou o tenente-coronel Edson Luís Souza de Melo como novo membro da sua equipe de segurança. A declaração foi dada pela coach na segunda-feira, após registrar uma denúncia na delegacia da Zona Sul da capital paulista por ameaças de morte.

Conhecido como Edson Raiado, o PM ficou conhecido como um dos comandantes da operação que matou o foragido Lázaro Barbosa em 2021. Raiado é influenciador, lançou livro sobre a caçada e foi candidato a deputado federal em 2022 pelo Avante.

Em abril deste ano, o tenente-coronel foi dispensado do comando do Batalhão de Polícia Militar de Divisas (COD) de Goiás, sob a suspeita de que agentes liderados por ele simularam um confronto com dois mortos (mais detalhes abaixo).

— Ele acaba de chegar na nossa segurança, acabou de pedir licença do nosso estado (Goiás). Quem quer me ameaçar, quem quer me parar, pode entrar na fila aí — relatou Marçal a jornalistas na saída da delegacia em SP, no bairro do Brooklin.

A PM de Goiás proíbe "bicos" como segurança para agentes da ativa. Procurada, a instituição não respondeu se o policial está de licença de suas funções. Após o anúncio, a assessoria do coach moderou o tom e disse que o PM não era o chefe de segurança ou contratado profissional, mas um "amigo de longa data".

"Devido às ameaças [que venho recebendo], o tenente-coronel decidiu afastar-se legalmente de suas atividades policiais em Goiás para me auxiliar durante esse período tão delicado (...). Ele veio para ajudar um amigo, nada mais", diz um dos trechos da nota (leia a íntegra da nota no fim da matéria).

Simulação de confronto

Em abril deste ano, um PM da tropa liderada por Edson Raiado foi filmado atirando contra um carro e tirando a arma de uma sacola durante uma ação em Goiânia. O vídeo é uma gravação do celular de uma das vítimas.

As imagens não casam com o depoimento dos agentes: no Boletim de Ocorrência, os policiais relataram que os dois homens suspeitos de extorsão, tentativa de sequestro e roubo morreram durante um suposto confronto. No entanto, no vídeo, a dupla não aparece com nenhuma arma em mãos.

Após o caso, Raiado foi retirado do COD, e transferido para o Comando de Operações do Cerrado (COC), segundo uma portaria divulgada pela corporação.

Leia a nota na íntegra:

“Com o intuito de esclarecer informações que têm sido divulgadas incorretamente sobre a vinda do tenente-coronel Edson Melo, quero deixar claro que ele não é um chefe de segurança contratado ou profissional da nossa equipe. Ele é um amigo pessoal de longa data e alguém que eu tenho em alta estima.

Devido às ameaças recentes e crescentes contra mim e minha família, o tenente-coronel decidiu afastar-se legalmente de suas atividades policiais em Goiás para me auxiliar durante esse período tão delicado. Ele está atualmente em licença especial e veio para ajudar um amigo, nada mais.

Embora já tenhamos nossa equipe pessoal e familiar de seguranças, é evidente que a presença do tenente-coronel, com seu histórico operacional arrojado, incluindo o confronto com o assassino serial Lázaro que resultou em sua morte, traz um senso de respeito e intimidação que é essencial contra essa bandidagem crescente que tem afligido nossa população.

Quanto aos episódios envolvendo equipes sob seu comando no COD, estão sendo investigados pelas autoridades de polícia judiciária militar de Goiás. O tenente-coronel se pronunciará sobre essas questões por questões éticas e respeito ao processo investigativo.”

