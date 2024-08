A- A+

SÃO PAULO Marçal diz que agiu como "idiota" no processo eleitoral para atrair atenção: "É um povo que gosta" Candidato do PRTB aparece empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) na liderança das pesquisas para prefeito de São Paulo

O empresário e candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) reafirmou nesta quarta-feira que a "mentalidade" do povo o incentivou a agir como "idiota" na disputa eleitora.



A declaração ocorreu durante participação no podcast "Flow", transmitido nas redes sociais. O ex-coach já havia pedido "perdão" pela postura em entrevista ao programa "Balanço Geral", da TV Record, na semana passada.

— No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Eu preciso ter um comportamento que chame a atenção. Não é uma parada que eu me divirto.





Marçal aparece em empate técnico triplo com Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) na liderança das pesquisas mais recentes divulgadas pelo Datafolha e pela Quaest. A campanha do ex-coach acredita que o crescimento das pesquisas está diretamente relacionado ao desempenho do empresário nos debates.

Marçal adotou discurso agressivo contra os adversários, principalmente Boulos e Nunes, repleto de ataques pessoais e cenas sob medida para viralizar depois em “cortes” na internet. Um vídeo em que o ex-coach provoca Boulos com uma carteira de trabalho foi exibido mais de 40 milhões de vezes no Instagram.

Na outra ocasião, Marçal justificou o método como uma forma de equilibrar a disputa com os concorrentes à prefeitura, por não contar com padrinhos políticos, coligação, fundo eleitoral e tempo de propaganda de rádio e TV. Ele concorre pelo "nanico" PRTB, que não atingiu a cláusula de barreira na eleição passada e não tem representação no Congresso.

