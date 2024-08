A- A+

SÃO PAULO Marçal é alvo de queixa-crime após atirar pó branco em dirigente da Rede Episódio ocorreu no último final de semana, durante visita do candidato do PRTB à Vila Madalena

O empresário Pablo Marçal (PRTB) candidato à prefeitura de São Paulo, foi alvo de uma queixa-crime registrada na quarta-feira pelo presidente municipal da Rede e candidato a vereador Marco Martins.



O motivo é um episódio ocorrido no último domingo (25), quando o candidato do PRTB soprou um pó branco na direção de Martins, que afirma ter sido alvo de calúnia, difamação e injúria.



A cena foi divulgado por vídeos nas redes sociais de Marçal.

Na ocasião, Marçal caminhava com um grupo de apoiadores por uma feira na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo, quando encontrou o dirigente da Rede, que distribuía material de campanha pelas ruas do bairro paulistano e é apoiador de Guilherme Boulos (PSOL). Houve bate-boca entre as partes.

Martins diz que questionou o empresário sobre o caso em que o ex-coach foi condenado por participar de um grupo que aplicava golpes bancários, em que a pena do empresário foi extinta por prescrição do processo.



Depois disso, Marçal teria soprado o pó branco na direção do dirigente partidário.

Marçal tem acusado Guilherme Boulos, sem provas, de ser usuário de cocaína, o que tem sido negado veementemente pelo candidato do PSOL.



Nos stories, Marçal, segundo prints anexados pela defesa de Martins na denúncia, postou o vídeo e escreveu "Faz o M, cheirador".

O dirigente, que até março era assessor no Ministério do Meio Ambiente de Marina Silva, diz que foi alvo de agressão seguida de difamação pública.



O caso foi registrado na Vara Criminal de Barueri, na Grande São Paulo. Procurada, a assessoria de imprensa de Marçal não se manifestou sobre o assunto até a publicação desta reportagem.

Veja também

RIO DE JANEIRO Candidato do Bolsonaro no Rio, Ramagem diz que apoio de Pablo Marçal é 'ótimo'