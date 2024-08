Marçal, Tabata e Sarto: saiba os candidatos que mais receberam doações para campanha

A- A+

Na largada da campanha eleitoral, candidatos pelo Brasil já somam quantidades consideráveis de doações de pessoas físicas para suas campanhas eleitorais.



Levantamento feito pelo Globo mostra que os dez candidatos que mais receberam doações somam mais de R$ 4,7 milhões nas contas. Na lista, aparecem Pablo Marçal (PRTB-SP), Tabata Amaral (PSB-SP) e José Sarto (PDT-CE).

José Sarto, candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, arrecadou até o momento R$ 1 milhão em doação de pessoa física para a sua campanha. Seu único doador foi o suplente do senador Cid Gomes (PSB), o empresário Prisco Bezerra.

O candidato é adversário de Evandro Leitão (PT), candidato apoiado por Cid no estado.

O senador se filiou ao PSB no começo do ano selando o rompimento com seu grupo político no estado e com seu irmão, Ciro Gomes (PDT). Nas eleições deste ano, tem se dedicado na campanha de Leitão para evitar a reeleição de Sarto.

Em nota, Prisco afirmou que Sarto tem realizado transformações significativas na cidade e que, por isso, apoia um projeto "bem-sucedido".

Em segundo lugar na lista, aparece Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. Ao todo, sua campanha recebeu R$ 797 mil em doações de pessoas físicas.

Pesquisa Datafolha divulgada sobre a disputa pela capital paulista mostra que o ex-coach está empatado na liderança da corrida com Guilherme Boulos (Psol) e Ricardo Nunes (MDB).



Os dois candidatos não estão no ranking com as maiores doações, mas Marçal não é o único candidato que configura nessa lista.

Tábata Amaral (PSB), que está em quarto lugar na corrida por São Paulo, com 8% das intenções de voto segundo o Datafolha, é a sétima candidata que mais recebeu doações, com R$ 225 mil na conta.

Entre os seu doadores está o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, que doou R$ 100 mil para a campanha. Fraga comandou o BC durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Entre os cinco que mais receberam doações está Eliana Honain (PT), candidata à prefeitura de Araraquara, em São Paulo, com R$ 405 mil doados para sua campanha.

Eliana foi secretária de saúde do prefeito Edinho Silva (PT), político próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva. O presidente chegou a participar de anúncio de obras em maio ao lado da candidata.

Candidato à prefeitura de Belo Horizonte, o candidato bolsonarista Bruno Engler (PL) recebeu R$ 667 mil de apenas dois doadores: os empresários Ricardo Guimarães e Edward Munson Mason II.

O primeiro é atual vice-presidente do banco BMG e presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Mineiro. O outro, é filho do fundador da Mason Holding.

Que mais recebeu:

José Sarto (PDT - CE): R$ 1 milhão / Fortaleza

Pablo Marçal (PRTB - SP): R$ 797 mil / São Paulo

Bruno Engler (PL-MG): R$ 667 mil / Minas Gerais

Fuad Noman (PSD - MG): R$ 500 mil / Belo Horizonte

Eliana Honain (PT-SP): R$ 405 mil / Araraquara

Alberto Mourão (MDB - SP): R$ 305 mil / Para Grande

Tábata maral (PSB-SP): R$ 271,4 mil / São Paulo

Adriano Silva (NOVO-SC): R$ 60,5 mil / Joinville

Jean Alves (MDB-GO): R$ 257 mil / Cristalina

Luis Otávio Biazoto (PL-GO): R$ 250 mil / Cristalina

Veja também

cassação Conselho de Ética da Câmara remarca análise de cassação de Glauber Braga