REAÇÃO Mendonça Filho desabafa: "Tenho uma história em Pernambuco. Ninguém vai me escantear" Mendonça Filho desabafa: "Fui duas vezes deputado estadual, estou no quarto mandato de deputado federal, fui ministro da educação, vice-governador duas vezes, governador do Estado, então ninguém vai conseguir passar por cima de mim assim fácil, não".

Com a dissolução do diretório estadual do União Brasil em Pernambuco e a possibilidade de o grupo dos Coelho de Petrolina assumir o comando da legenda no Estado, o deputado federal Mendonça Filho (UB) afirmou que se sustenta em dois fatores para não perder espaço na sigla: sua história política e a boa relação que tem com o presidente nacional do partido, Antônio de Rueda, e com o vice-presidente, ACM Neto.



Em entrevista à Folha, Mendonça lembrou que é fundador do União Brasil e que não vai deixar a legenda. "Tem muita gente torcendo por isso, mas continuo no partido, sou fundador do Democratas. Antes, tinha o PFL, a gente fez uma fusão. Eu tenho uma história política em Pernambuco. Então, ninguém vai me escantear nem colocar na lateral, não. Tenho uma história de oitos mandatos”.



E acrescentou: “Fui duas vezes deputado estadual, estou no quarto mandato de deputado federal, fui ministro da educação, vice-governador duas vezes, governador do Estado, então ninguém vai conseguir passar por cima de mim assim fácil, não".



De acordo com Mendonça, o processo de dissolução foi um desdobramento de uma medida cautelar apoiada por ele. Qualquer alteração a partir de agora depende, segundo ele, de uma decisão conjunta de Antônio de Rueda e ACM Neto. "Eu não acredito que Rueda vá tomar nenhuma decisão que não seja fruto de um acordo. Tenho certeza de que ele respeita minha história. Já ACM Neto é um cara que eu tenho grande apreço, amizade profunda, é meu amigo dos tempos mais difíceis do PFL. Até aqui Rueda e Neto cumpriram 100%", enfatizou.



Questionado se permanece, caso o grupo dos Coelho assuma o partido, Mendonça disse que essa é uma especulação sobre uma hipótese que não foi tratada, negociada. Já quando perguntado se vai brigar pelo controle do partido em Pernambuco, o parlamentar respondeu: "Não se trata de briga. Eu tenho minha história política e meu espaço político. Respeito a família Coelho, a posição de Miguel e de todos, mas as coisas vão ser conduzidas de forma negociada. Não houve nenhum jogo jogado com relação a esse assunto", declarou.

