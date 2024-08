Moraes afirma que X queria tornar redes sociais em 'terra sem lei'

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), afirmou que o X tentou fazer com que as redes sociais fossem uma "terra lei", o que representaria um "gravíssimo risco" às eleições municipais, que serão realizadas em outubro.

A declaração foi feita na decisão na qual o ministro suspendeu a plataforma no Brasil.

"A conduta do acionista internacional majoritário da TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, de encerrar as atividades da X BRASIL, com a declarada e criminosa finalidade de deixar de cumprir as determinações judiciais brasileiras, colocando-se em um patamar de FORA DA LEI, como se as redes sociais fossem TERRA DE NINGUÉM, verdadeira TERRA SEM LEI, representa gravíssimo risco às eleições municipais de outubro próximo", escreveu Moraes.

