Justiça Moraes manda Jorginho Mello prestar depoimento à PF após fala de contato entre Bolsonaro e Valdemar Governador de Santa Catarina afirmou que presidente do PL 'conversa muito' com ex-presidente

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, preste depoimento à Polícia Federal (PF) para esclarecer uma entrevista, na qual ele falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mantém contato, apesar de uma proibição pelo STF.

Em entrevista na segunda-feira, Jorginho Mello afirmou que Valdemar "conversa muito" com Bolsonaro:

— Nosso presidente (do PL) conversa muito com o Bolsonaro, que é nosso presidente de honra. Espero que daqui a pouco eles possam conversar na mesma sala para se ajudarem ainda mais — disse o governador ao canal de notícias Jovem Pan.

"Dessa maneira, para que os fatos sejam apurados, DETERMINO que a Polícia Federal proceda a oitiva do Governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, no prazo de 15 (quinze) dias, para esclarecimentos sobre as suas declarações na entrevista que concedeu ao programa televisivo", determinou Moraes nesta sexta-feira.

