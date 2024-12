Mulher é contida após provocar confusão em frente à casa de Lula

A- A+

Uma mulher identificada como Maria Cristina de Lurdes Rocha, de 77 anos, causou uma confusão na frente da casa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta quarta-feira, em São Paulo.

Maria estacionou no endereço de Lula, no Alto de Pinheiros, zona oeste da cidade, por volta das 17h40 e tentou deixar uma coroa de flores no local. Após questionar repetidas vezes se seria presa, ela xingou um dos agentes de “macaco” e foi conduzida pela PF para responder pela injúria racial.

— A única movimentação da direita fui eu que fiz — disse Maria, que reclamou ainda sobre amigas que teriam sido presas por Alexandre de Moraes por tentativa golpe.

A ação foi inibida pela segurança da presidência, que retirou o coroa de flores da calçada. Um agente da GSI fez ainda uma varredura de segurança no carro da mulher, para descartar a presença de explosivos.

