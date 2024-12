A- A+

BRASÍLIA Lula prepara 'reunião compacta' com ministros para balanço do fim de ano no Palácio da Alvorada Auxiliares do presidente já estão avisando os ministérios de que Lula estará de volta a Brasília até o final desta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja reunir seus 39 ministros para uma reunião com almoço na próxima sexta-feira no Palácio da Alvorada. O encontro deve ser em um modelo "compacto", mais curta, com falas do presidente e de ministros do Palácio do Planalto, como o chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Mesmo sem resultado dos novos exames na cabeça que Lula fará na quinta no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, auxiliares do presidente já estão avisando os ministérios de que Lula estará de volta a Brasília até o final desta semana e que fará o encontro de sexta-feira (20).

Depois de fazer uma cirurgia para drenar um sangramento no cérebro e ter alta no último domingo, Lula passa semana em sua residência em Alto Pinheiros, São Paulo, onde já recebeu o ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Defesa, José Múcio Monteiro; da Casa Civil, Rui Costa; e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na terça-feira, os ministérios receberam um alerta de que o encontro de final de ano poderia ocorrer na Granja do Torto. Porém, a Planalto agora trabalha para realizar a reunião em um almoço no Palácio do Alvorada.

A orientação de auxiliares é de que não seja uma reunião longa — em junho de 2023, Lula fez uma reunião de nove horas com seu ministério — até pela condição de recuperação médica do presidente. O presidente vai usar essa agenda para fazer um balanço de 2024 e uma série de cobranças para 2025.



Esse deve ser o último encontro de Lula com a atual formação de ministros. O presidente trabalha com o planejamento de fazer nas próximas semanas trocas pontuais na sua equipe para a segunda metade do governo.

Veja também

Câmara dos Deputados Segurança de Dilma e investigado por atos antidemocráticos: quem é Luciano Zucco, líder da oposição